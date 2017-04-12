Futbolcu isimleriyle ‘Shape of You’
12 Nisan 2017, Çarşamba
- 0
- 0
Ed Sheeran'ın tüm dünyada listeleri kavuran şarkısı 'Shape of You' için ilginç bir cover geldi! Game Jam isimli Youtube kanalı, 238 futbolcunun ismini kullanarak şarkıyı yeniden yorumladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
Futbolcu isimleriyle ‘Shape of You’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.