Futbolcu hakeme saldırdı!
06 Kasım 2016, Pazar
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Brezilya'da oynanan Serie C Final 2. maçında Boa Esporte'ye 3-0 yenilen Guarani'nin oyuncusu yaptığı bir faul sonrası kırmızı kart görünce hakeme saldırdı.
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