Floyd Mayweather'dan gövde gösterisi
09 Haziran 2017, Cuma
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Gösteriş düşkünlüğüyle tanınan boksör Floyd Meyweather, kazandığı bütün kemerleri evinde masanın üzerine sıraladı, fotoğrafını ve videosunu çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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