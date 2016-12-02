Fikret Orman'dan Fenerium'a ziyaret
02 Aralık 2016, Cuma
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde Beşiktaş’ın lisanslı ürünlerinin satılacağı Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Orman, Kartal Yuvası'nın açılışının ardından aynı alışveriş merkezinde Fenerbahçe’nin lisanslı ürünlerini satan Fenerium Mağazası’nı da ziyaret etti, çalışanlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.
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