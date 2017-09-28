Fikret Orman ve Şenol Güneş'e 'Efendi' göndermesi
28 Eylül 2017, Perşembe
- 3
- 2
Açıklama Bulunmamaktadır.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe sol beki Chelsea'de buldu
- Mehmet Topal ile Kameni arasındaki o konuşma...
- Aykut Kocaman kaleci için kararını verdi
- İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi primleri...
- Fenerbahçe'nin iki hedefi
- Van Persie çıldırttı!
- Kadıköy'de ilginç an!.. Önce ozan Ozan sonra Emre...
- R.Madrid ve Barcelona'da serbest kalma bedelleri!
Fikret Orman ve Şenol Güneş'e 'Efendi' göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.