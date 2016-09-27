Feyenoord TV'den F.Bahçe için tanıtım filmi
27 Eylül 2016, Salı
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UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe'nin rakibi olacak Feyenoord, Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bir tanıtım filmi yayınladı.
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