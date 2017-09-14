"Fenerbahçe'nin kazanmasını istemeyen hainler var"
14 Eylül 2017, Perşembe
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Futbol Meyda’nın da önemli açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Emre Bol, "Camia içinde Fenerbahçe'nin kazanmasını istemeyen bazı hainlerin var" dedi
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