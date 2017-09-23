Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gözdağı!
23 Eylül 2017, Cumartesi
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Fenerbahçe resmi hesapları, Beşiktaş derbisi öncesi yayınladığı video klipte "Burası Kadıköy buradan çıkış yok" mesajını verdi.
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