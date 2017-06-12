 Faty'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek – Fotomaç TV
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    Faty'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Bir dönem Sivasspor'da forma giyen Jacques Faty, Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylenen asılsız iddialara sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi biri olduğunu söyleyen Senegal asıllı Fransız futbolcu, "ben şahidim Erdoğan, halkına daha çok hak tanıyor" dedi.

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