Fatih Terim'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
21 Temmuz 2017, Cuma
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Alaçatı'da bir mekan sahibiyle yaşadığı tartışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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