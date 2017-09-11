Evra'dan örnek davranış!
11 Eylül 2017, Pazartesi
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Marsilya forması giyen Patrice Evra, Marsilya'da sokakta yaşayan insanlara yardım etti.
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