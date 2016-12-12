 Eski Trabzonsporlu Bamba çıldırdı! – Fotomaç TV
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    Eski Trabzonsporlu Bamba çıldırdı!

    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    İngiltere Championship'te Cardiff City forması giyen Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, takımının deplasmanda Ipswich Town ile yaptığı maçın 70. dakikasında kırmızı kart gördü. Yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına gönderilen 31 yaşındaki futbolcu, önce saha içinde diğer futbolcularla tartıştı. Ardından saha kenarında Cardiff Teknik Direktörü Neil Warnock ile tartışan Bamba, fiziki müdahalede de bulunarak hocasına vurdu.

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