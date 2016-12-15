Eski Beşiktaşlı antrenmanda kavga etti
15 Aralık 2016, Perşembe
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Bayer Leverkusen antrenmanında gergin anlar yaşandı. Roberto Hilbert ile Bellarabi'nin kavgasını Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu ve takım arkadaşları ayırdı.
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