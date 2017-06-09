Ersun Yanal'ın gündeme bomba gibi düşen videosu
09 Haziran 2017, Cuma
- 3
- 3
Ersun Yanal'ın Bursaspor'la ligin son haftasında oynanan karşılaşmada yaptığı devre arası konuşmasının görüntülerı ortaya çıktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Ersun Yanal'ın gündeme bomba gibi düşen videosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.