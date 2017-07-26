Erman Toroğlu'ndan Terim yorumu
26 Temmuz 2017, Çarşamba
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Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmasının ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu, Terim'in görevi bırakmasını A Spor'a yorumladı. Toroğlu, Fatih Terim'in görevi bırakmadığını gönderildiğini belirtti
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