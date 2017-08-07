Erman Toroğlu'ndan Süper Kupa tepkisi
07 Ağustos 2017, Pazartesi
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Usta yorumcu ve spor yazarı Erman Toroğlu, A Haber'de yayınlanan Ajans Gün İçi programına telefonla bağlanarak Süper Kupa finalinde yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, dün akşam 'Heysel Faciası' gibi bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.
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