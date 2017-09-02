Erman Toroğlu'ndan Lucescu & Terim kıyaslaması
02 Eylül 2017, Cumartesi
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Erman Toroğlu, Ukrayna maçı öncesinde A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çıkardığı 11'i değerlendirdi.
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