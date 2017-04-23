Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu
23 Nisan 2017, Pazar
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Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yorumlarda bulundu. A Spor'daki "Derbiye doğru" programında konuşan Toroğlu, "Fenerbahçe 1-0 öne geçip, taraftar protestoya başlarsa olay başka yere gider" ifadelerini kullandı.
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