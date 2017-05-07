Erman Toroğlu: Sen kimsin kulüp başkanını bir kez daha döveceğim diyorsun!
07 Mayıs 2017, Pazar
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Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yumruk attığı Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör hakkında yaptığı açıklamalara, A Spor'da katıldığı canlı yayında çok sert tepki gösterdi.
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