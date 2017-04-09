Erman Toroğlu: Kesin olarak kırmızı
09 Nisan 2017, Pazar
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Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği maça Volkan Demirel'in Chikaleshi'ye yaptığı penaltı damga vurdu. Sarı-lacivertli kalecinin sarı kart gördüğü pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı.
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