 Erman Toroğlu: Kesin olarak kırmızı – Fotomaç TV
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    Erman Toroğlu: Kesin olarak kırmızı

    09 Nisan 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği maça Volkan Demirel'in Chikaleshi'ye yaptığı penaltı damga vurdu. Sarı-lacivertli kalecinin sarı kart gördüğü pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı.

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