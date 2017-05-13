Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin futbolu kabız
13 Mayıs 2017, Cumartesi
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı yorumlar yaptı.
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