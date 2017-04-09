Erman Toroğlu: "F.Bahçe taraftarı Aykut Kocaman'ı istemiyor"
09 Nisan 2017, Pazar
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A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'la karşılaştığı maçı yorumladı.
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