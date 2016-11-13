Eren Derdiyok'tan güzel gol
13 Kasım 2016, Pazar
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Süper Lig'de en son derbide Beşiktaş'a karşı gol atan Eren Derdiyok, uzun süren gol orucunu milli takımda bozdu. Eren, İsvicre'nin Faroe Adaları'nı 2-0 yendiği maçta güzel bir golle kilidi açan isim oldu.
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