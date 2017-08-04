Erdoğan Skrtel'e taktik verdi
04 Ağustos 2017, Cuma
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Sturm Graz maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçta gol kaçıran Skrtel'e taktik verdi.
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