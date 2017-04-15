Enes Ünal gollerini atmaya devam ediyor!
15 Nisan 2017, Cumartesi
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Hollanda Eredivisie'nin 31. hafta karşılaşmasında Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Twente, Enes Ünal'ın 12. dakikada attığı golle NEC Nijmegen karşısında 1-0 öne geçti. Genç yıldız attığın golden sonra sevincini 'timsah yürüyüşü' yaparak kutladı.
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