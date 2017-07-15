Emre Mor'dan muhteşem goller
15 Temmuz 2017, Cumartesi
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Urawa Reds'le oynanan hazırlık maçında Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Emre Mor, ikinci yarıda girdiği oyunda muhteşem iki gole imza attı ve takımına galibiyet getiren isim oldu. Dortmund hocası Peter Bosz'un ikinci yarıda şans tanıdığı genç yetenek Emre Mor, karşılaşmada sergilediği güzel oyununu golleriyle de süslemesi hocasından alkış aldı.
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