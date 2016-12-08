Emre Mor, R. Madrid'i böyle dağıttı!
08 Aralık 2016, Perşembe
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e konuk olan Borussia Dortmund 2-0 geriye düştüğü maçta Emre Mor sayesinde 2-2 beraberlikle ayrıldı. Emre Mor Bernabeu'da Real Madrid'in savunmasını tek başına dağıttı. Barcelona'da oynayan Milli Futbolcu Arda Turan'ın muhteşem 3 gol ve bir asistinden sonra Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran ikinci Türk sporcu Emre Mor oldu.
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