Emre Belözoğlu ve Josue arasında yaşananlar
04 Şubat 2017, Cumartesi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Emre Belözoğlu ile Josue arasındaki ikili mücadelede sarı kırmızılılar Josue'ye dirsek attığı gerekçesiyle Emre Belözoğlu'nun oyundan atılması yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
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