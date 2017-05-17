Emre Belözoğlu attı, gole sevinmedi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir, 42. dakikada Emre Belözoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Emmanuel Adebayor'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top sol köşeden ağlarla buluştu.