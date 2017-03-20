Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım bir arada
20 Mart 2017, Pazartesi
- 3
- 2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından İstanbul'da ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra katılımcılara plaket verdi. Kulüp başkanlarının sahnede yer aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yanına çağırdı. İki başkan, Erdoğan'ın yanında el sıkıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım bir arada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.