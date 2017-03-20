Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım bir arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından İstanbul'da ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra katılımcılara plaket verdi. Kulüp başkanlarının sahnede yer aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yanına çağırdı. İki başkan, Erdoğan'ın yanında el sıkıştı.