Barcelona'nın Kadın Takımı'nda forma giyen Barbara Latorre, Espanyol ile oynadıkları karşılaşmada 6 kişiyi çalımladı, yere düştü, kalktı ve muazzam bir gol kaydetti. Barbara'nın bu golü sonrası yetenekli futbolcuya 'Dişi Messi' yakıştırması yapılırken Gerrard Pique golle ilgili bir tweet attı ve golü Messi'nin Getafe'ye attığı o ünlü gole benzetti.