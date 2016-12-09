Dirk Kuyt'tan bomba Fenerbahçe sözü!
09 Aralık 2016, Cuma
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Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, dün oynanan Avrupa Ligi karşılaşması sonrası sarı lacivertli camiaya Türkçe mesaj gönderdi.
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