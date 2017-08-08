Didier Drogba 35 metreden affetmedi

Bir dönem G.Saray forması da giyen efsane futbolcu Didier Drogba, ABD MLS'de Phoenix Rising-LA Galaxy arasında oynanan karşılaşmada yaklaşık 35 metreden eski günlerini hatırlatan şık bir frikik golü kaydetti. Poenix Rising deplasmanda oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.