 Didier Drogba 35 metreden affetmedi – Fotomaç TV
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    Didier Drogba 35 metreden affetmedi

    08 Ağustos 2017, Salı
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    Bir dönem G.Saray forması da giyen efsane futbolcu Didier Drogba, ABD MLS'de Phoenix Rising-LA Galaxy arasında oynanan karşılaşmada yaklaşık 35 metreden eski günlerini hatırlatan şık bir frikik golü kaydetti. Poenix Rising deplasmanda oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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