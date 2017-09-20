Dev derbi için nefesler tutuldu!
20 Eylül 2017, Çarşamba
- 2
- 0
Açıklama Bulunmamaktadır.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig kulüpleri arasında bonservis kralı G.Saray!
- PSG karıştı! Neymar takibi bıraktı
- Lucescu hakeme pozisyonu telefondan izletti
- İşte Burak Yılmaz'ın "futbolu bırakan" arkadaşları
- A Milli Takım'ın ilk antrenmanından çok özel kareler
- Transferin son gününde kazan kaynıyor
- Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede
- FIFA 18'de en iyi 100 isim açıklandı!
Dev derbi için nefesler tutuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.