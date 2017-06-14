De Bruyne'ün pişmanlığı...
14 Haziran 2017, Çarşamba
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Manchester City'nin Abu Dabi'deki kampa davet ettiği ünlü youtuber Miniminter'in çektiği şutta direğe çarpan top Manchester City'li Kevin De Bruyne'ün suratında patladı! Pozisyon sonrası De Bruyne'ün takım arkadaşları kahkahalara boğuldu.
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