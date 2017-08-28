Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Christoph Daum'a Rumen muhabirden ilginç hediye... Bir muhabir, çalıştığı gazetenin çalışanları için "Gitsinler balık tutsunlar" diyen Daum'un basın toplantısına oltayla geldi. Muhabir, "Gazete ile balık arasında bir bağlantı kurdunuz. Biz de size küçük bir hediye vermek istedik, tehlikeli bir hediye değil" diyerek Daum'a oltayı takdim etti.