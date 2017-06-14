Daum, o soru sonrası çılgına döndü!
14 Haziran 2017, Çarşamba
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Romanya Milli Takımı teknik direktörü Christoph Daum, basın toplantısında görevine son verileceği söylentilerine yönelik soruya çok sinirlendi.
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