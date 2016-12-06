Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi maçı izlemek için Kiev'e giden bir grup Beşiktaş taraftarı, D. Kiev'li holiganların saldırısına uğradı. Şehir merkezinde siyah beyazlı taraftarlara saldıran holiganlar ile siyah beyazlı taraftarlar arasında yaşanan kovalamacayı oaly yerindeki bir sivil cep telefonuyla kaydetti. Holiganlar, Beşiktaşlı taraftarların ellerinden aldıkları pankartlarla daha sonra büyük bir iş başarmış gibi zafer pozu (!) verdiler.