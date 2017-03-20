Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marcel Desailly'e penaltı!
20 Mart 2017, Pazartesi
- 1
- 0
Fransa futbolunun en önemli isimleri arasında bulunan Marcel Desailly, 2. Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanıştı. Salondaki küçük sahada bulunan kaleye geçen Marcel Desailly, Erdoğan'ın penaltısını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marcel Desailly'e penaltı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.