Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Show Tv ve Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihanet şebekesi FETÖ’nün futboldaki elebaşları eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in kulüp üyeliklerine son verilmesiyle ilgili gelen bir soruya “Doğrusu Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. Aidat+FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki süreci geçiştirme anlamındadır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur”