Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa bu statlar yapılmazdı
19 Aralık 2016, Pazartesi
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un yeni açılan statı hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa bu statlar yapılmazdı. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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