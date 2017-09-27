 Cristiano Ronaldo: Beşiktaş'ın bana ihtiyacı yok – Fotomaç TV
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    Cristiano Ronaldo: Beşiktaş'ın bana ihtiyacı yok

    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Cristiano Ronaldo, Sosyal medya hesabında 309 bin kişinin izlediği videoda, bu yaza damgasını vuran 'Come to Beşiktaş' sloganını söyledikten sonra Pepe ve Quaresma'yı hatırlatarak, "Onların bana ihtiyacı yok" dedi.

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