Cengiz'in Juventus performansı
31 Temmuz 2017, Pazartesi
- 1
- 0
Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma ile Juventus arasında oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Cengiz, penaltılara giden maçta bir atışı gole çevirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- "Fatih Terim yerine düşünülen 2 aday"
- Göztepe ve Karşıyaka'nın statları böyle olacak
- Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti
- Osmanlı tarih yazdı, caspler patladı!
- Tottenham, White Hart Line'ye ManU zaferiyle veda etti
- 'Dişi Ronaildinho' şov yaptı
- Boşta kalan dünya yıldızları kulüp arıyor
- Twitter'da Sergen Yalçın geyikleri!
Cengiz'in Juventus performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.