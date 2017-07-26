Cengiz Ünder ilk golünü attı
26 Temmuz 2017, Çarşamba
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Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında golle tanıştı.
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