Çebi: Avrupa'dan men riskini göze alamayız
12 Haziran 2017, Pazartesi
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Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'dan Setenay Cankat ve Turgay Demir'in sorularını yanıtladı. Olympique Lyon maçındaki olaylar nedeniyle Avrupa'dan 1 yıl ertelemeli men cezasını tahkime götüreceklerini belirten Çebi, "Ceza dönmezse dönmezse o riski almak istemiyoruz. Kuralar çekildikten sonra 2 takım karşılıklı el sıkışıp deplasmana seyirci götürmeme kararı alacağız" dedi.
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