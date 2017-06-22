Casillas'a Messi sürprizi
22 Haziran 2017, Perşembe
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Katar'da bir TV kanalına röportaj veren Iker Casillas'a 'İranlı Messi' olarak bilinen Reza Parastesh sürpriz yaptı. Arkasından yaklaşıp omzuna dokunan İranlı Messi'yi gören Casillas bir anlığına gerçek Messi'nin geldiğini sansa da kısa sürede durumun farkına vardı.
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