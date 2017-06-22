Katar'da bir TV kanalına röportaj veren Iker Casillas'a 'İranlı Messi' olarak bilinen Reza Parastesh sürpriz yaptı. Arkasından yaklaşıp omzuna dokunan İranlı Messi'yi gören Casillas bir anlığına gerçek Messi'nin geldiğini sansa da kısa sürede durumun farkına vardı.