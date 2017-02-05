Caner Erkin F.Bahçeli futbolcuları böyle karşıladı
05 Şubat 2017, Pazar
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Caner Erkin, sarı lacivertli futbolculara hoş geldin diyerek eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
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