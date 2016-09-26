 Çalımı hazmedemedi oyuncuya saldırdı – Fotomaç TV
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    Çalımı hazmedemedi oyuncuya saldırdı

    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Suudi Arabistan 1. Ligi'nde Emirates ile Al Ain arasında oynanan maçta Emirates'in kalecisi Ali Saeed Saqr, rakibine yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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