Çalımı hazmedemedi oyuncuya saldırdı
26 Eylül 2016, Pazartesi
- 0
- 0
Suudi Arabistan 1. Ligi'nde Emirates ile Al Ain arasında oynanan maçta Emirates'in kalecisi Ali Saeed Saqr, rakibine yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Çalımı hazmedemedi oyuncuya saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.