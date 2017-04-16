"Büyük Juventus'un büyük defansı!''
16 Nisan 2017, Pazar
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Juventus, eski oyuncusu ve Galatasaray'ın Teknik Direktörü Igor Tudor'un doğum gününü "Büyük Juventus'un büyük defansı!" notuyla paylaştığı videoyla kutladı.
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