Bürki'nin ilginç totemi!
30 Eylül 2017, Cumartesi
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Borussia Dortmund kalecisi Roman Bürki'nin her maçta seramonide topu alma takıntısını sarı-siyahlı kulüp internet sitesinden paylaştığı videoyla ortaya çıkardı.
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